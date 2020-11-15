Полиция пришла в клуб Порошенко, который работал в карантин. Там говорят о "политическом заказе"

За нарушение карантина выходного дня на спорткомплекс "Пятый элемент", который имеет отношение к експрезиденту Украины Петру Порошенко, полиция наложила штраф и начала уголовное производство.

Источник: Полиция Киева в Facebook

Дословно: "Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство".

Детали: Генеральный директор спортклуба Наталья Щербина убеждена, что полиции выполняет "политический заказ", однако кто заказчик она не уточняет.

Полиция составила административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Справка: В Киеве второй день подряд регистрируют более 1000 случаев заражения коронавируса в сутки. Всего от COVID-19 в столице уже умерло 950 человек.

Что предшествовало:

11 ноября кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

По данным источников "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения, локдаун выходного дня планируют продлить до конца года, а, возможно, и после Нового года. Это будет зависеть от эпидситуации.

Напомним: Во время весеннего карантина, когда работа, в частности, кафе и спортзалов также была запрещена, журналисты Bihus info выяснили, что ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

Тогда нардеп утверждал, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят "личные встречи. По складах читайте - "личные встречи". Одиночные встречи. Это своеобразный такой штаб".