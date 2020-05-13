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Тищенко заперечує, що говорив із Зеленським про "Велюр"

Середа, 13 травня 2020, 07:39

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що не мав "жорсткої розмови" із президентом Володимиром Зеленським після скандалу із його рестораном "Велюр".

Джерело: інтерв’ю УП "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Деталі:  На запитання, чи дійсно Зеленський говорив із ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи "Велюру" у карантин, Тищенко сказав: "З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?".

За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським. 

"У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем...

В даному випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так", – сказав Тищенко. 

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом владної фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан піймали журналісти на порушенні карантинних обмежень.

Передісторія:

  • Журналісти Bihus info з'ясували, що під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжує працювати: там приймають "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко в свою чергу заявив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними".
  • 28 квітня правоохоронці перевірили інформацію журналістів щодо роботи ресторану народного депутата від "Слуги  народу" Миколи Тищенка. Правоохоронцям відкрив адміністратор закладу. Там перебували кілька працівників.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що нардепа від партії Миколу Тищенка треба покарати через інформацію нібито його ресторан "Велюр" працював для відвідувачів під час карантину.
  • Сам Тищенко заявив, що його ресторан "Велюр" готовий заплатити штраф, "якщо порушення були зафіксовані", а він сам буде готувати обіди для київських лікарів до закінчення карантину.

Українська правда
Теми: Слуга народукарантин


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