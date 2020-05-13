Тищенко заперечує, що говорив із Зеленським про "Велюр"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко стверджує, що не мав "жорсткої розмови" із президентом Володимиром Зеленським після скандалу із його рестораном "Велюр".

Джерело: інтерв’ю УП "Микола Тищенко: У мене немає конкурентів. Не доросли ще до конкуренції зі мною"

Деталі: На запитання, чи дійсно Зеленський говорив із ним про опубліковану журналістами інформацію щодо роботи "Велюру" у карантин, Тищенко сказав: "З президентом? Про "Велюр"? Ви жартуєте зараз?".

За його словами, він має виключно ділову комунікацію із Зеленським.

"У мене з президентом дуже професійні взаємини. Є чіткі повноваження, в рамках яких я перебуваю в комунікації з Володимиром Олександровичем...

В даному випадку мої всі розмови пов'язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо з отриманим фідбеком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва. Тобто ось так", – сказав Тищенко.

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко каже, що Володимир Зеленський мав "жорстку" розмову з нардепом владної фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком, чий ресторан піймали журналісти на порушенні карантинних обмежень.

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