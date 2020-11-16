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Справа про катування і зґвалтування у кагарлицькому відділку поліції пішла до суду

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:50

Слідчі закінчили досудове розслідування у справі стосовно 5 співробітників Кагарлицького відділення поліції в Київській області, яких обвинувачують у катуванні, викраденні та зґвалтуванні.

Джерело: повідомлення Офісу Генпрокурора

Дослівно: "Слідством встановлено, що зазначені працівники Кагарлицького відділення поліції для розкриття злочинів катували та незаконно позбавляли волі людей.

Зокрема задокументовано, що у січні 2020 року троє поліцейських, з метою отримання визнавальних показів за вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження по різним частинам тіла, перевозили їх у багажному відділенні автомобіля за околиці міста, застосовували електричний струм, після чого прикували кайданками до батареї в коридорі, де вони перебували до наступного дня.

Також за іншим фактом, який стався у травні 2020 року, з метою отримання зізнання, потерпілому було завдано 17 ударів руками та ногами по різним частинам тіла, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступенів тяжкості".

Деталі: Згідно із версією слідства, у травні 2020 року один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, катував жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Він вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою.

Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Керівник відділення, в свою чергу, знав про існування такої практики, проте не вживав жодних заходів реагування на неправомірні дії підлеглих.

Знати більше: "Усе боліло, але думала, аби тільки сховатися". Розповідь жертви катувань і згвалтування в Кагарлику

Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуваннямзатриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештувавїх.
  • 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцямКагарлицького відділку поліції. Одному оперуповноваженому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншого відправили під арешт без можливості внесення застави.
  • 21 липня Голосіївський суд Києва продовжив терміни слідства у справі про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні Обухівського відділу поліції до 6 місяців.

Теми: Кагарликполіціякримінал


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