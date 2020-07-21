Зґвалтування у Кагарлику: слідство продовжили до 6 місяців
Голосіївський суд Києва продовжив терміни слідства у справі про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні Обухівського відділу поліції до 6 місяців.
Джерело: адвокат постраждалої Нелі Погребіцької Олена Сотник у Facebook
Пряма мова: "Голосіївський суд м. Києва першим вирішує питання продовження строків слідства. Враховуючи велику кількість епізодів та потерпілих, рішення суду було однозначним – продовжити до 6 місяців.
Збір матеріалів по цій справі має бути повноцінним, об’єктивним та ґрунтовним!".
Деталі: Захисник уточнила, що до суду доставили усіх 4 кагарлицьких поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей. Зокрема, і Сергія Сулиму та Миколу Кузіва, яких підозрюють ще й у зґвалтуванні Нелі Погребіцької.
За словами Сотник, адвокат одного з підозрюваних заперечував проти продовження слідства, тому що "так і не зміг зрозуміти, в чому складність кримінального провадження".
А сам підозрюваний Сулима обурився в своєму виступі, що "20 слідчих ДБР розслідує таку мілку справу".
Також 21 липня суд має розглянути два клопотання про продовження запобіжних заходів підозрюваним Кузіву та Сулимі.
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Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції. Одному оперуповноваженому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншого відправили під арешт без можливості внесення застави.