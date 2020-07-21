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Зґвалтування у Кагарлику: слідство продовжили до 6 місяців

Вівторок, 21 липня 2020, 16:24
Фото з Facebook Сотник

Голосіївський суд Києва продовжив терміни слідства у справі про катування і зґвалтування у Кагарлицькому відділенні Обухівського відділу поліції до 6 місяців.

Джерело: адвокат постраждалої Нелі Погребіцької Олена Сотник у Facebook

Пряма мова: "Голосіївський суд м. Києва першим вирішує питання продовження строків слідства. Враховуючи велику кількість епізодів та потерпілих, рішення суду було однозначним – продовжити до 6 місяців.

Збір матеріалів по цій справі має бути повноцінним, об’єктивним та ґрунтовним!".

Деталі: Захисник уточнила, що до суду доставили усіх 4 кагарлицьких поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей. Зокрема, і Сергія Сулиму та Миколу Кузіва, яких підозрюють ще й у зґвалтуванні Нелі Погребіцької.

За словами Сотник, адвокат одного з підозрюваних заперечував проти продовження слідства, тому що "так і не зміг зрозуміти, в чому складність кримінального провадження".

А сам підозрюваний Сулима обурився в своєму виступі, що "20 слідчих ДБР розслідує таку мілку справу".

Також 21 липня суд має розглянути два клопотання про продовження запобіжних заходів підозрюваним Кузіву та Сулимі.

Знати більше: "Усе боліло, але думала, аби тільки сховатися". Розповідь жертви катувань і згвалтування в Кагарлику

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Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
  • 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні ще двом правоохоронцям Кагарлицького відділку поліції. Одному оперуповноваженому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншого відправили під арешт без можливості внесення застави.

Українська правда
Теми: КагарликсудДБР


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