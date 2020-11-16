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Степанов: Якщо скасувати карантин, матимемо до 30 тисяч хворих за добу

Понеділок, 16 листопада 2020, 22:59
Степанов: Якщо скасувати карантин, матимемо до 30 тисяч хворих за добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що якщо скасувати карантин вихідного дня та інші протиепідемічні заходи, в Україні щодня буде до 30 тисяч хворих на коронавірус за добу.

Джерело: Степанов у ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Степанова: Якщо скасувати протиепідемічні заходи (в тому числі й карантин вихідного дня – ред.), ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих (за добу – ред.). Потім отримаємо дуже швидко 100% заповненість ліжок у наших лікарнях та колапс усієї медичної системи.

Жодна країна світу ще не вигадала іншого способу стримування розвитку епідемії, ніж введення протиепідемічних заходів…

Наші європейські сусіди йдуть до жорстких карантинних заходів".

Деталі: Він зазначив, що найкращий спосіб – це повний карантин, однак держава не має змоги на нього піти, згідно з розрахунками Мінфіну та Мінекономіки.

Передісторія

  • 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин, посилив буденний карантин по всій Україні і запровадив повний "локдаун" по вихідних з 14-го до 30-го листопада щонайменше.
  • За даними "Української правди", в уряді одразу були готові продовжити карантин вихідного дня до 31 грудня.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗСтепановкарантинкоронавірус
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