Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Вірменії заявив про неминучість позачергових виборів до парламенту

Вівторок, 17 листопада 2020, 00:28

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими як і відставка уряду.

Джерело: "Радіо Свобода" Вірменія із посиланням на заяву президента

Деталі: Саркісян провів консультації із парламентськими та позапарламентськими силами, громадськими організаціями. 

"Абсолютна більшість учасників зустріч погодились в одному питанні: відставка чи припинення повноважень прем’єр-міністра у відповідності до Конституції і дострокові парламентські вибори", – сказав президент. 

На його думку, у ситуації, що склалась, всі політики повинні проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти із кризи. 

Передісторія:

  • 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (вірм. Шуші), одного з ключових у Нагірному Карабасі, що розташоване за декілька кілометрів від столиці невизнаної НКР - Степанакерта. Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху втратила контроль над Шуші, а азербайджанські війська вийшли на підступи до Степанакерта.
  • У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
  • Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
  • Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ. 

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 листопада: спроба Ради скасувати карантин, потенційна вакцина від COVID-19

відеоЧоловік Венедіктової звільнився з роботи, отримав 750 тисяч і знову поновився – Bihus.info

Рада відкладе розгляд законів щодо кризи із КСУ

Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Усі новини...
Нагірний Карабах
До парламенту Туреччини внесли проєкт про відправку військових в Азербайджан
У Вірменії підтвердили загибель понад 2300 військових у Карабахській війні
Вірменія і Азербайджан почали обмін тілами військових
Останні новини
01:49
Уряд не радився з ВРУ щодо карантину вихідного дня – Кондратюк
01:01
Під час ремонту школи у Харкові знайшли бойову отруту
00:28
Президент Вірменії заявив про неминучість позачергових виборів до парламенту
23:59
Степанов: Якщо скасувати карантин, матимемо до 30 тисяч хворих за добу
23:37
В.о. голови Ради пояснила, чому не розглядають законопроєкти щодо КС
23:04
Twitter призначив відомого хакера главою служби безпеки
22:34
Новини економіки: реакція ринків на нову вакцину від COVID-19, перемога "Приватбанку"
22:20
У Харкові побили українського режисера – він помер у лікарні
21:57
Російські "миротворці" привезли системи "Град" у Нагірний Карабах - Reuters
21:38
Новини 16 листопада: спроба Ради скасувати карантин, потенційна вакцина від COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!