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Президент Вірменії заявив про неминучість позачергових виборів до парламенту

Понеділок, 16 листопада 2020, 23:28

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими як і відставка уряду.

Джерело: "Радіо Свобода" Вірменія із посиланням на заяву президента

Деталі: Саркісян провів консультації із парламентськими та позапарламентськими силами, громадськими організаціями. 

"Абсолютна більшість учасників зустріч погодились в одному питанні: відставка чи припинення повноважень прем’єр-міністра у відповідності до Конституції і дострокові парламентські вибори", – сказав президент. 

На його думку, у ситуації, що склалась, всі політики повинні проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти із кризи. 

Передісторія:

  • 27 вересня Міноборони Азербайджану заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Нібито азербайджанські військові почали "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації вірмен. Вірменія ж заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську республіку з боку Азербайджану.
  • 8 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття азербайджанськими військами міста Шуша (вірм. Шуші), одного з ключових у Нагірному Карабасі, що розташоване за декілька кілометрів від столиці невизнаної НКР - Степанакерта. Армія оборони невизнаного Нагірного Карабаху втратила контроль над Шуші, а азербайджанські війська вийшли на підступи до Степанакерта.
  • У ніч на 10 листопада президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Військовослужбовці Азербайджану і Вірменії зупиняються на своїх позиціях, а російські миротворці будуть розгорнуті вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж "коридору" між ним і Вірменією.
  • Незадоволені рішенням Пашиняна з питання Карабаху захопили будівлю уряду Вірменії. Кілька десятків людей розгромили кабінет прем'єра і розграбували резиденцію, в якій він живе.
  • Вірменський президент Армен Саркісян обурився тим, що угоду про припинення війни у Нагірному Карабасі було підписано без консультацій із президентом - і він дізнався про неї зі ЗМІ. 

Українська правда

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Теми: Нагірний КарабахВірменія
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