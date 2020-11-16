Президент Вірменії заявив про неминучість позачергових виборів до парламенту

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає, що позачергові вибори до Національних зборів є неминучими як і відставка уряду.

Джерело: "Радіо Свобода" Вірменія із посиланням на заяву президента

Деталі: Саркісян провів консультації із парламентськими та позапарламентськими силами, громадськими організаціями.

"Абсолютна більшість учасників зустріч погодились в одному питанні: відставка чи припинення повноважень прем’єр-міністра у відповідності до Конституції і дострокові парламентські вибори", – сказав президент.

На його думку, у ситуації, що склалась, всі політики повинні проявити високий рівень відповідальності та стриманості для того, щоб вийти із кризи.

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