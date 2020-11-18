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Україна просила УЄФА не скасовувати матч зі Швейцарією 

Середа, 18 листопада 2020, 07:25
Україна просила УЄФА не скасовувати матч зі Швейцарією 

Українська асоціація футболу пропонувала Спілці європейських футбольних асоціацій дозволити провести скасований через COVID-19 в українських гравців матч Швейцарія – Україна, що планувався на 18 листопада.

Джерело: УАФ із посиланням на лист до УЄФА щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія – Україна; пресаташе збірної Олександр Гливинський у Facebook 

Дослівно: "Національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії… Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на Covid-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. 

У списку збірної для участі в поєдинку є більше 13-х гравців (у тому числі — мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі. 

У той же час УАФ готова зробити все можливе, щоб, відповідно до пропозиції УЄФА, сформувати повністю новий склад команди до вечора 18 листопада, але вважає це неможливим з об’єктивних, незалежних від неї причин".

Деталі: Молодіжна збірна U-21, гравці якої могли б скласти основу нової команди, напередодні ввечері зіграла поєдинок відбору Євро-2021. 

Якби УЄФА зробила виняток і дозволила цим футболістам узяти участь у більш ніж одному матчі протягом 48-ми годин, УАФ організувала б їхню поїздку до Швейцарії та участі у грі. 

На погляд УАФ, ця команда – єдиний можливий варіант, тому що юнацькі збірні не збиралися через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, окрім ігор U-21. Інші гравц перебувають у різних містах або за кордоном. 

Крім того, відповідно до протоколу УЄФА, гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА, а часу на че вже нема.

Також не в усіх українських гравців є біометричні паспорти для безвізового в’їзду до країн ЄС. 

Відтак до вечора 18 листопада неможливо сформувати новий склад національної збірної та доставити його до місця проведення матчу.

УАФ наголошує, що все це виключає провину збірної України в цій ситуації.

На думку української сторони, "матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено Циркуляром № 66 УЄФА, але таке рішення — виключно в компетенції УЄФА". 

Але УАФ переконана, що "результат цього поєдинку має визначитися саме на футбольному полі й відповідно до принципів Fair Play". 

УАФ сподівається "на оперативне й об’єктивне рішення УЄФА".

Пресаташе збірної Олександр Гливинський зазначає, що Дисциплінарний  комітет УЕФА може прийняти три варіанти рішення: перенести матч  на іншу дату, виявити провину однієї з команд у тому, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі - перемога однієї з команд або нічия.

На його думку, засідання Дисциплінарного комітету УЕФА не буде оперативним.

Гливинський пояснив, що головний санітарний лікар Люцерна не дав дозволу на проведення матчу і запропонував Україні привезти нову команду, проте дозволив українській збірній повернутися 18 листопада до Києва чартерним рейсом із Цюриха.

Передісторія:

Теми: футболспортШвейцаріяCovid-2019коронавірус
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