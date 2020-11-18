Украина просила УЕФА не отменять матч со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола предлагала Союзу европейских футбольных ассоциаций позволить провести отмененный из-за COVID-19 у украинских игроков матч Швейцария - Украина, планировавшийся на 18 ноября.

Источник: УАФ со ссылкой на письмо УЕФА по поводу отмененного матча Лиги наций-2020/2021 Швейцария - Украина; пресс-атташе сборной Александр Гливинский в Facebook

Дословно: "Национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии... Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право участвовать в матче в соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре.

В списке сборной для участия в поединке есть более 13-ти игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местных властей в Швейцарии решение об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешении на их участие в матче.

В то же время УАФ готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по объективным, не зависящим от нее причинам".

Детали: Молодежная сборная U-21, игроки которой могли бы составить основу новой команды, накануне вечером сыграла поединок отбора Евро-2021.

Если бы УЕФА сделала исключение и позволила этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ организовала бы их поездку в Швейцарию и участия в игре.

По мнению УАФ, эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались из-за решения УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки находятся в разных городах или за границей.

Кроме того, согласно протоколу УЕФА, игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА, а времени на это уже нет.

Также не у всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС.

Поэтому к вечеру 18 ноября невозможно сформировать новый состав национальной сборной и доставить его к месту проведения матча.

УАФ подчеркивает, что все это исключает вину сборной Украины в этой ситуации.

По мнению украинской стороны, "матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА".

Но УАФ убеждена, что "результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play".

УАФ надеется "на оперативное и объективное решение УЕФА".

Пресс-атташе сборной Александр Гливинский отмечает, что Дисциплинарный комитет УЕФА может принять три варианта решения: перенести матч на другую дату, выявить вину одной из команд в том, что игра не состоялась, или жребием определить результат встречи - победа одной из команд или ничья.

По его мнению, заседание Дисциплинарного комитета УЕФА не будет оперативным.

Гливинский объяснил, что главный санитарный врач Люцерна не дал разрешения на проведение матча и предложил Украине привезти новую команду, однако позволил украинской сборной вернуться 18 ноября в Киев чартерным рейсом из Цюриха.

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