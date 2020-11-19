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Шевченко прокоментував скасування матчу Швейцарія – Україна

Четвер, 19 листопада 2020, 00:18
ФОТО ЄВГЕНА КРАВСА

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував скасований через COVID-19 в українських гравців матч Швейцарія – Україна, що планувався на 18 листопада.

Джерело: Українська асоціація футболу

Пряма мова: "У першу чергу це дуже неприємна ситуація. Ми були готові до гри, у нас була достатня кількість футболістів із негативними результатами тестів для того, аби проводити цей матч. Але рішення ухвалювала місцева влада Люцерна, де мав відбутися поєдинок. Далі рішення за Контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА. Нашої вини в даній ситуації немає.

Ми всі розуміли, в якому становищі перебуваємо у зв’язку з коронавірусом. Але останнє, що я міг собі уявити, — це скасування матчу. Є орган, який буде із цим розбиратися. Ми зробили все задля того, аби гра відбулася.

Мені б хотілося, щоб усе склалося інакше, щоб до нас ставилися з більшою повагою. У деяких моментах те, як зустрічали команду, було неправильно.

Я хочу подякувати хлопцям за їхні витримку й бажання, які вони показали. Наша збірна грала в хороший футбол, набрала шість очок у поєдинках із кращими командами світу. У нас були непогані матчі. Я залишився задоволений турніром, своїми підопічними. Дуже багато було новачків, які зіграли на гідному рівні.

Тим гравцям, які з медичних причин не зуміли взяти участь у поєдинках, бажаю якнайшвидшого одужання. Сподіваюся, що хвороба для них пройде легко, і вони повернуться до своїх клубів, де будуть радувати вболівальників грою. Це, мабуть, найголовніше".

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Теми: футбол


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