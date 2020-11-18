Шевченко прокомментировал отмену матча Швейцария - Украина

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал отменену из-за COVID-19 матча Швейцария - Украина, планировавшийся на 18 ноября.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Прямая речь: "В первую очередь это очень неприятная ситуация. Мы были готовы к игре, у нас было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов для того, чтобы проводить этот матч. Но решение принимала местная власть Люцерна, где должен был состояться поединок. Далее решение по Контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет.

Мы все понимали, в каком положении находимся в связи с коронавируса. Но последнее, что я мог себе представить, - это отмена матча. Есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы игра состоялась.

Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы к нам относились с большим уважением. В некоторых моментах том, как встречали команду, было неправильно.

Я хочу поблагодарить ребят за их выдержку и желания, которые они показали. Наша сборная играла в хороший футбол, набрала шесть очков в поединках с лучшими командами мира. У нас были неплохие матчи. Я остался доволен турниром, своими подопечными. Очень много было новичков, которые сыграли на достойном уровне.

Тем игрокам, которые по медицинским причинам не сумели принять участие в поединках, желаю скорейшего выздоровления. Надеюсь, что болезнь для них пройдет легко, и они вернутся в свои клубы, где будут радовать болельщиков игрой. Это, пожалуй, самое главное".

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