Конгрес США рекомендував уряду ввести санкції проти Росії за отруєння Навального

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій засудила отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, і закликала американську владу до введення санкцій проти Росії.

Джерело: пресслужба Конгресу

Деталі: За ухвалення резолюції проголосував 371 конгресмен, 18 висловилися проти.

Законодавці, зокрема, закликали держсекретаря США Майкла Помпео та інших відповідальних чиновників ввести санкцій проти винних в отруєнні, а також проти осіб, які організували і планували напад.

Довідка: Резолюції Палати представників не мають юридичної сили і носять суто рекомендаційний характер.

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