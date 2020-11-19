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Конгрес США рекомендував уряду ввести санкції проти Росії за отруєння Навального

Четвер, 19 листопада 2020, 05:48
Конгрес США рекомендував уряду ввести санкції проти Росії за отруєння Навального

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій засудила отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, і закликала американську владу до введення санкцій проти Росії.

Джерело: пресслужба Конгресу

Деталі: За ухвалення резолюції проголосував 371 конгресмен, 18 висловилися проти.

Законодавці, зокрема, закликали держсекретаря США Майкла Помпео та інших відповідальних чиновників ввести санкцій проти винних в отруєнні, а також проти осіб, які організували і планували напад.

Довідка: Резолюції Палати представників не мають юридичної сили і носять суто рекомендаційний характер.

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Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
  • Президент РФ Володимир Путін нібито заперечував отруєння Навального і презирливо відгукувався про нього в розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Українська правда" в Threads

Теми: НавальнийСШАсанкції
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