Конгресс США рекомендовал правительству ввести санкции против РФ за отравления Навального
Четверг, 19 ноября 2020, 05:48
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального, и призвала американские власти к введению санкций против России.
Источник: пресс-служба Конгресса
Детали: За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.
Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и других ответственных чиновников ввести санкции против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировали нападение.
Справка: Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят чисто рекомендательный характер.
Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада
Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин якобы отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.