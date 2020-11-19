Конгресс США рекомендовал правительству ввести санкции против РФ за отравления Навального

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального, и призвала американские власти к введению санкций против России.

Источник: пресс-служба Конгресса

Детали: За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и других ответственных чиновников ввести санкции против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировали нападение.

Справка: Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят чисто рекомендательный характер.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

Предыстория: