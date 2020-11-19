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Конгресс США рекомендовал правительству ввести санкции против РФ за отравления Навального

Четверг, 19 ноября 2020, 06:48

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудил отравления российского оппозиционера Алексея Навального, и призвала американские власти к введению санкций против России.

Источник: пресс-служба Конгресса

Детали: За принятие резолюции проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и других ответственных чиновников ввести санкции против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировали нападение.

Справка: Резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят чисто рекомендательный характер.

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Предыстория:

  • Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Президент РФ Владимир Путин якобы отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Темы: НавальныйСШАсанкции


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