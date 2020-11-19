Нардепка "Слуги народу" буде боротися за крісло судді КС

Народний депутат "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Бажання взяти участь у конкурсі у мене є. Я буду подавати свою кандидатуру. Думаю, що зроблю це найближчим часом".

Деталі: До того про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" говорив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За словами Веніславського, якщо Совгиря подасть свою кандидатуру - фракція її підтримає.

При цьому він додав, що знає ще як мінімум двох "слуг народу", які не проти поборотися за крісло судді КС.