Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нардепка "Слуги народу" буде боротися за крісло судді КС

Четвер, 19 листопада 2020, 10:27

Народний депутат "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Бажання взяти участь у конкурсі у мене є. Я буду подавати свою кандидатуру. Думаю, що зроблю це найближчим часом".

Деталі: До того про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" говорив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За словами Веніславського, якщо Совгиря подасть свою кандидатуру - фракція її підтримає.

При цьому він додав, що знає ще як мінімум двох "слуг народу", які не проти поборотися за крісло судді КС.

Українська правда
Теми: КСВерховна РадаСлуга народусуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

відео, оновленоЗеленський до Порошенка: Вирішіть, ви рятівник чи комерсант

Новини 18 листопада: результати місцевих виборів, вакцина від COVID-19

інфографікаВибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць

Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення

інфографікаЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах

Усі новини...
КС
Рішення КС дозволили закрити вже третю справу проти Труханова
Законопроєкти щодо е-декларування і КС мають напрацювати до 1 грудня
Глава МВФ відзначила "швидку реакцію" влади на скандальне рішення КС
Останні новини
10:34
В українських лікарнях мають встановити 161 томограф до кінця року
10:29
Байден готовий "поховати" "Північний потік–2" – Bild
10:27
Нардепка "Слуги народу" буде боротися за крісло судді КС
10:07
У Києві антирекорд смертей від COVID за добу – 34 людини
09:58
В комітеті Ради з питань здоров'я пояснили, чому школи та садки не закривають
09:56
Аеропорт "Бориспіль" тимчасово очолить заступник Рябікіна
09:47
У президентському літаку покращать супутниковий зв'язок за 32 млн
09:44
Українська делегація закликає росіян пожвавити роботу в ТКГ
09:16
В Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G
09:03
CША перетнули позначку у 250 тисяч загиблих від коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!