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Нардепка "Слуги народу" буде боротися за крісло судді КС

Четвер, 19 листопада 2020, 09:27
Нардепка Слуги народу буде боротися за крісло судді КС

Народний депутат "Слуги народу" і заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря планує брати участь у конкурсі на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Бажання взяти участь у конкурсі у мене є. Я буду подавати свою кандидатуру. Думаю, що зроблю це найближчим часом".

Деталі: До того про намір висунути Совгирю як кандидатку від "Слуги народу" говорив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко і представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За словами Веніславського, якщо Совгиря подасть свою кандидатуру - фракція її підтримає.

При цьому він додав, що знає ще як мінімум двох "слуг народу", які не проти поборотися за крісло судді КС.

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Передісторія: 

  • Комітет Верховної Ради провів два конкурси на кілька вакантних посад судді КС. 
  • 6 листопада Верховна Рада провалила рейтингове голосування щодо призначення одного із суддей КС. Рішення щодо другого конкурсу у Раді не приймалося. 
  • Пізніше парламентарі оголосили новий конкурс на посаду судді КС.
  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Українська правда
Теми: КСВерховна РадаСлуга народусуд
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