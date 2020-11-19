Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нардеп "Слуги народа" будет бороться за кресло судьи КС

Четверг, 19 ноября 2020, 10:27

Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время".

Детали: Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" говорил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По словам Вениславского, если Совгиря подаст свою кандидатуру - фракция ее поддержит.

При этом он добавил, что знает еще как минимум двух "слуг народа", которые не прочь побороться за кресло судьи КС.

Знать больше: КС подкрался незаметно. (Не) конституционные бои Зеленского

Неприкосновенные. Разбираем биографии и решения судей Конституционного суда

Предыстория:

  • Комитет Верховной Рады провел два конкурса на несколько вакантных должностей судьи КС.
  • 6 ноября Верховная Рада провалила рейтинговое голосование при назначении одного из судьей КС. Решение по второму конкурсу в Раде не принималось.
  • Позже парламентарии объявили новый конкурс на должность судьи КС.
  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

Темы: КСВерховная РадаСлуга народасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
КС
Решения КС позволили закрыть уже третье дело против Труханова
Законопроекты по е-декларированию и КС должны наработать до 1 декабря
Глава МВФ отметила "быструю реакцию" властей на скандальное решение КС
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!