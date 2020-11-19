Нардеп "Слуги народа" будет бороться за кресло судьи КС
Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь: "Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время".
Детали: Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" говорил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
По словам Вениславского, если Совгиря подаст свою кандидатуру - фракция ее поддержит.
При этом он добавил, что знает еще как минимум двух "слуг народа", которые не прочь побороться за кресло судьи КС.
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Предыстория:
- Комитет Верховной Рады провел два конкурса на несколько вакантных должностей судьи КС.
- 6 ноября Верховная Рада провалила рейтинговое голосование при назначении одного из судьей КС. Решение по второму конкурсу в Раде не принималось.
- Позже парламентарии объявили новый конкурс на должность судьи КС.
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.