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Нардеп "Слуги народа" будет бороться за кресло судьи КС

Четверг, 19 ноября 2020, 09:27
Нардеп Слуги народа будет бороться за кресло судьи КС

Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время".

Детали: Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" говорил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По словам Вениславского, если Совгиря подаст свою кандидатуру - фракция ее поддержит.

При этом он добавил, что знает еще как минимум двух "слуг народа", которые не прочь побороться за кресло судьи КС.

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Предыстория:

  • Комитет Верховной Рады провел два конкурса на несколько вакантных должностей судьи КС.
  • 6 ноября Верховная Рада провалила рейтинговое голосование при назначении одного из судьей КС. Решение по второму конкурсу в Раде не принималось.
  • Позже парламентарии объявили новый конкурс на должность судьи КС.
  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСВерховная РадаСлуга народасуд
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