Мэр Ивано-Франковска передумал: карантину выходного дня быть
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив говорит, что в городе введут карантин выходного дня.
Источник: Марцинкив в эфире радио "Західний полюс"
Прямая речь: "Суббота-воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему, поэтому... По моему убеждению, этот карантин ничего не дает, нельзя говорить о каких-то серьезные последствия этого, потому что 5 дней мы работаем в обычном режиме, а два как бы не работаем".
Детали: По мнению мэра, с помощью локдауна выходного дня нельзя прервать цепь передачи инфекции.
Что касается ситуации с заболеванием COVID-19 в Ивано-Франковске Марцинкив отметил, что количество новых случаев стабилизировалось, поэтому власти надеются, что заболеваемость пойдет на спад.
Сейчас в городских больницах, по словам мэра, находится 520-540 больных.
Что предшествовало: Власти Ивано-Франковска сделали выходные дни рабочими и отказались от локдауна.
Предыстория:
- В связи с обострением пандемии коронавируса 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.
- Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что во время так называемого карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. По его мнению, это позволит "разорвать цепь передачи болезни".
- Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные помогут избежать жесткого локдауна.