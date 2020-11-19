Першими безкоштовну вакцину від COVID отримають українські медики – Степанов
Четвер, 19 листопада 2020, 18:53
При наданні безкоштовної вакцини Україні першими її отримають працівники галузі охорони здоров’я.
Джерело: голова МОЗ Максим Степанов у Facebook
Пряма мова Степанова: "Наша держава отримуватиме її (безкоштовну вакцину – ред.) декількома траншами. Перший становитиме близько 1 млн 200 тис. доз. У пріоритеті першого етапу щеплення – працівники галузі охорони здоров’я.
Всього ж COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції".
Нагадаємо: 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.
Українська правда