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Першими безкоштовну вакцину від COVID отримають українські медики – Степанов

Четвер, 19 листопада 2020, 17:53
Першими безкоштовну вакцину від COVID отримають українські медики – Степанов

При наданні безкоштовної вакцини Україні першими її отримають працівники галузі охорони здоров’я.

Джерело: голова МОЗ Максим Степанов у Facebook

Пряма мова Степанова: "Наша держава отримуватиме її (безкоштовну вакцину – ред.) декількома траншами. Перший становитиме близько 1 млн 200 тис. доз. У пріоритеті ‎першого етапу щеплення – працівники галузі охорони здоров’я.

Всього ж COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції".

Нагадаємо: 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

Українська правда

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Теми: МОЗвакцинаціякоронавірусСтепановмедицина
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