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Первыми бесплатную вакцину от COVID получат украинские медики – Степанов

Четверг, 19 ноября 2020, 18:53

При предоставлении бесплатной вакцины Украине первыми ее получат работники здравоохранения.

Источник: глава Минздрава Максим Степанов в Facebook

Прямая речь Степанова: "Наше государство будет получать ее (бесплатную вакцину - ред.) Несколькими траншами. Первый составит около 1 млн 200 тыс. Доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения.

Всего же COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции".

Напомним: 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Украинская правда
Темы: МинздраввакцинациякоронавирусСтепановмедицина


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