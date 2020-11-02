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КС зупинив перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі та АРМА – НАЗК

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:52
Фото lexinform.com.ua

Національне агентство з запобігання корупції припинило перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі, АРМА та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини у зв’язку зі скандальним рішенням Конституційного суду.

Джерело: НАЗК у Facebook

Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Це ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень закону "Про запобігання корупції".

Деталі: Зокрема, НАЗК припинило планові перевірки в:

  • Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор),
  • Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА),
  • Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
  • позапланову перевірку в ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Відзначається, що перевірки припинені до законодавчого врегулювання цього питання.

Також, повідомляється, що до кінця 2020 року НАЗК мало провести планові перевірки в:

  • Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
  • Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру,
  • Національному агентстві України з питань державної служби,
  • Рахунковій палаті України.

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили. 
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".

Українська правда
Теми: НАЗККС


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