КС зупинив перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі та АРМА – НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції припинило перевірки в Укравтодорі, Енергоатомі, АРМА та Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини у зв’язку зі скандальним рішенням Конституційного суду.

Джерело: НАЗК у Facebook

Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Це ще один із нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного суду антикорупційній інфраструктурі в Україні. У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку та виконання антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень закону "Про запобігання корупції".

Деталі: Зокрема, НАЗК припинило планові перевірки в:

Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор),

Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА),

Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

позапланову перевірку в ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Відзначається, що перевірки припинені до законодавчого врегулювання цього питання.

Також, повідомляється, що до кінця 2020 року НАЗК мало провести планові перевірки в:

Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру,

Національному агентстві України з питань державної служби,

Рахунковій палаті України.

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