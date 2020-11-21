В Україні вільні майже 12 тисяч ліжок, забезпечених киснем – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що наразі в українських лікарнях вільні 11 815 ліжок, забезпечених киснем.

Джерело: брифінг Степанова, МОЗ у Facebook, сайт МОЗ

Дослівно: "Суто по цифрах, на початок епідемії в квітні в країні було до 3,5 тисяч ліжок, забезпечених киснем, у серпні – 8 800, на вчора – 25 393 ліжка, забезпечені киснем. 11 815 вільних ліжок, забезпечених киснем, які готові до прийому хворих".

"Ситуація відрізняється від регіону до регіону. Є регіони, в яких кількість вільних ліжок дуже велика – це, наприклад, Дніпропетровська область чи Херсонська область. А є регіони, де ситуація досить напружена – це місто Київ, Харківська область. Ми цю ситуацію виправляємо, в тому числі, за рахунок швидкого забезпечення киснем цих ліжок".

Деталі: Степанов зазначив, що інформацію про завантаженість ліжок МОЗ отримує безпосередньо від лікарень, які лікують хворих на COVID-19. Таких лікарень зараз більше 470.

Він також наголосив, що регіони самі визначають, скільки лікарняних ліжок їм потрібно забезпечити киснем і в який спосіб – централізоване постачання, кисневі балони або концентратори.

Разом з тим, в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю ввечері Степанов повідомив, що можливості вітчизняної медичної системи щодо виділення лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на сьогодні становлять 75-80 тисяч.

Станом на 20 листопада у лікарнях перебувало 27 902 пацієнти з підозрою або підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

Дослівно: "Ми знайшли можливості збільшити кількість ліжок у лікарнях для прийому хворих на COVID-19. Якщо йшлося про 51 тисячу ліжок, то зараз ми говоримо про те, що до 75-80 тисяч в цілому по країні може бути розгорнуто ліжко-місць. Тобто потужності медичної системи будуть збільшені".

Деталі: Як повідомляє сайт МОЗ, станом на 21 листопада найбільша завантаженість ліжок хворими з підозрою або підтвердженим COVID-19 у Полтавській області – там зайнято 73,9% ліжок.

Крім того, у Черкаській області зайнято 70,2% ліжок.

У Запорізькій області зайнято 63,4%, у Чернігівській – 63,1%, у Донецькій – 60,4%, у Чернівецькій – 60,2%.

У Києві завантаженість ліжок становить 54,3%. В цілому по Україні – 52%.

Що передувало: 20 листопада Степанов заявив, що при теперішньому співвідношенні хворих та шпиталізованих, повний локдаун в Україні можуть ввести за умови 30 тисяч нових хворих COVID на добу.