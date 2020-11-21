В Украине свободны почти 12 тысяч коек, обеспеченных кислородом – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сейчас в украинских больницах свободны 11 815 коек, обеспеченных кислородом.

Источник: брифинг Степанова, Минздрав в Facebook, сайт Минздрава

Дословно: "Чисто по цифрам, на начало эпидемии в апреле в стране было до 3500 коек, обеспеченных кислородом, в августе – 8800, на вчера – 25 393 коек, снабженных кислородом. 11 815 свободных коек, обеспеченных кислородом, которые готовы к приему больных".

"Ситуация отличается от региона к региону. Есть регионы, в которых количество свободных коек очень большое – это, например, Днепропетровская область или Херсонская область. А есть регионы, где ситуация достаточно напряженная – это город Киев, Харьковская область. Мы эту ситуацию исправляем, в том числе, за счет быстрого обеспечения кислородом этих коек".

Детали: Степанов отметил, что информацию о загруженности коек Минздрав получает непосредственно от больниц, которые лечат больных COVID-19. Таких больниц сейчас более 470.

Он также отметил, что регионы сами определяют, сколько больничных коек им нужно обеспечить кислородом и каким образом – централизованное снабжение, кислородные баллоны или концентраторы.

Вместе с тем, в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером Степанов сообщил, что возможности отечественной медицинской системы относительно выделения больничных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 на сегодня составляют 75-80 тысяч.

По состоянию на 20 ноября в больницах находилось 27 902 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом "коронавирусная болезнь".

Дословно: "Мы нашли возможность увеличить количество коек в больницах для приема больных COVID-19. Если речь шла о 51 000 койках, то сейчас мы говорим о том, что до 75-80 тысяч в целом по стране может быть развернуто койко-мест. То есть мощности медицинской системы будут увеличены".

Детали: Как сообщает сайт Минздрава, по состоянию на 21 ноября самая большая загруженность коек больными с подозрением или подтвержденным COVID-19 в Полтавской области – там занято 73,9% коек.

Кроме того, в Черкасской области занято 70,2% коек.

В Запорожской области занято 63,4%, в Черниговской – 63,1%, в Донецкой – 60,4%, в Черновицкой – 60,2%.

В Киеве загруженность коек составляет 54,3%. В целом по Украине – 52%.

Что предшествовало: 20 ноября Степанов заявил, что при нынешнем соотношении больных и госпитализированных, полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тысячах новых больных COVID в сутки.