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Виборці голосують активніше, ніж минулої неділі – "ОПОРА"

Неділя, 22 листопада 2020, 16:55
Виборці голосують активніше, ніж минулої неділі – ОПОРА
фото Ельдара Сарахмана, УП

За даними громадянської мережі "ОПОРА", станом на 16 годину явка під час повторного голосування на місцевих виборах склала 22,5%.

Джерело: "ОПОРА"

 

Дослівно: "За інформацією від спостерігачів "ОПОРИ", під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах станом на 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%)".

Що передувало: За інформацією громадянської мережі "ОПОРА", під час повторного голосування у 7 містах 15 листопада інтегрована явка виборців на 16:00 складала 18,6%. За даними ЦВК, загалом того дня явка по Україні склала 24%.

Під час голосування в першому турі місцевих виборів 25 жовтня по всій Україні на 16:00 явка становила 27%.

У неділю, 22 листопада, відбувається другий тур виборів міських голів в 11 українських містах. За даними ЦВК, середня явка виборців на виборах міських голів у неділю станом на 13:00 – близько 13%.

Українська правда

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Теми: вибори
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