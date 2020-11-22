Избиратели голосуют активнее, чем в прошлое воскресенье – "ОПОРА"

По данным гражданской сети "ОПОРА", по состоянию на 16 часов явка во время повторного голосования на местных выборах составила 22,5%.

Источник: "ОПОРА"

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах станом на 16:00 склала 22,5% (похибка складає 1%). — Civil Network OPORA (@opora) November 22, 2020

Дословно: "По информации от наблюдателей "ОПОРЫ", во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%)".

Что предшествовало: По информации гражданской сети "ОПОРА", во время повторного голосования в 7 городах 15 ноября интегрированная явка избирателей на 16:00 составляла 18,6%. По данным ЦИК, в общем в тот день явка по Украине составила 24%.

Во время голосования в первом туре местных выборов 25 октября по всей Украине на 16:00 явка составила 27%.

В воскресенье, 22 ноября, проходит второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах. По данным ЦИК, средняя явка избирателей на выборах городских голов в воскресенье по состоянию на 13:00 – около 13%.