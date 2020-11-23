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Трамп оскаржує рішення суду, який відмовив йому в перерахунку голосів

Понеділок, 23 листопада 2020, 01:26
Трамп оскаржує рішення суду, який відмовив йому в перерахунку голосів

Команда чинного президента США Дональда Трампа подала апеляцію на рішення федерального судді, який відхилив його позов до виборчої комісії штату Пенсильванія з вимогою переглянути результати голосування в цьому штаті.

Джерело: Радіо свобода

Деталі: Рішення цього суду було останнім ударом по спробах Трампа оскаржити результати виборів за допомогою понад двох десятків судових позовів, майже всі з яких також були відхилені.

Адвокати Трампа зверталися до суду, стверджуючи, що чиновники у Пенсильванії неправильно підрахували бюлетені, надіслані поштою, і що республіканським спостерігачам було відмовлено в доступі до підрахунку цих бюлетенів.

Суддя Метью Бренн ухвалив, що аргументи Трампа в цій справі були безпідставні, спекулятивні і не підкріплені доказами. Суддя також оголосив про догану адвокатам Трампа.

Що передувало: 22 листопада Федеральний суд в штаті Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, який просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою. Суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

Нагадаємо: 

  • Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав понад 270 голосів виборників, що означає перемогу на президентських виборах. 
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
  • Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, попри зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.
  • У Державному департаменті США вже накопичилась пачка листів іноземних лідерів із привітаннями Джо Байдену, кандидату від демократів на президентських виборах, про перемогу якого вже оголосили всі ЗМІ та й сам Байден.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСШАвибори
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