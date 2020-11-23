Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Источник: Радио свобода

Детали: Решение этого суда было последним ударом по попыткам Трампа обжаловать результаты выборов с помощью более двух десятков судебных исков, почти все из которых также были отклонены.

Адвокаты Трампа обращались в суд, утверждая, что чиновники в Пенсильвании неправильно подсчитали бюллетени, присланные по почте, и республиканским наблюдателям было отказано в доступе к подсчету этих бюллетеней.

Судья Мэтью Бренн постановил, что аргументы Трампа в этом деле были безосновательны, спекулятивные и не подкреплены доказательствами. Судья также объявил о выговоре адвокатам Трампа.

Что предшествовало: Окружной суд в штате Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте. Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

Напомним: