Трампа пытается обжаловать решение суда, который отклонил его иск с требованием пересчитать голоса
Команда действующего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение федерального судьи, который отклонил его иск к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.
Источник: Радио свобода
Детали: Решение этого суда было последним ударом по попыткам Трампа обжаловать результаты выборов с помощью более двух десятков судебных исков, почти все из которых также были отклонены.
Адвокаты Трампа обращались в суд, утверждая, что чиновники в Пенсильвании неправильно подсчитали бюллетени, присланные по почте, и республиканским наблюдателям было отказано в доступе к подсчету этих бюллетеней.
Судья Мэтью Бренн постановил, что аргументы Трампа в этом деле были безосновательны, спекулятивные и не подкреплены доказательствами. Судья также объявил о выговоре адвокатам Трампа.
Что предшествовало: Окружной суд в штате Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте. Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.
Напомним:
- Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.
- Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти.
- В Государственном департаменте США уже накопилась пачка писем иностранных лидеров с поздравлениями Джо Байдену, кандидату от демократов на президентских выборах, о победе которого уже объявили все СМИ и сам Байден.