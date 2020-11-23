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Поліція Києва наклала перші штрафи на людей без масок

Понеділок, 23 листопада 2020, 12:32
Поліція Києва наклала перші штрафи на людей без масок

На вихідних столична поліція склала 17 адміністративних протоколів за відсутність маски у визначених законом місцях.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Правоохоронці проводили перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті Києва на предмет носіння громадянами засобів індивідуального захисту. У результаті складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

Також упродовж останніх вихідних правоохоронці перевірили 1509 об’єктів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо. Переважна більшість порушень – це робота закладів господарської діяльності попри заборону у рамках "карантину вихідного дня".

За результатами перевірок, у 243 випадках виявили порушення карантинних обмежень, на посадових осіб складено адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Працівники поліції наголошують, що в межах своїх повноважень й надалі будуть контролювати дотримання протиепідемічних заходів. Вони закликають громадян не порушувати карантинних обмежень: використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку. 

Водночас наголошується, що дії правоохоронців націлені в першу чергу на превентивну роботу.

Передісторія:

  • 6 листопада Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт №3891 про штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.
  • 19 листопада закон підписав президент Володимир Зеленський.   
  • З 21 листопада в Україні можуть штрафувати за відсутність маски у громадських місцях.
  • Поліцейські наголошують, що першочергово діятимуть превентивно. Тобто спершу роблять зауваження, і лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника.

Українська правда

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Теми: поліціяКиївкарантин
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