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Полиция Киева выписала первые штрафы на людей без масок

Понедельник, 23 ноября 2020, 13:32

На выходных столичная полиция составила 17 административных протоколов за отсутствие маски в определенных законом местах.

Источник: полиция Киева

Детали: Правоохранители проводили проверки в общественных зданиях и общественном транспорте Киева на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты. В результате составлено 17 административных протоколов, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

Также на протяжении последних выходных правоохранители проверили 1509 объектов хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. Подавляющее большинство нарушений - это работа учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках "карантина выходного дня".

По результатам проверок, в 243 случаях выявлены нарушения карантина, на должностных лиц составлены админпротоколы. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 000 гривен.

Работники полиции отмечают, что в пределах своих полномочий и в дальнейшем будут контролировать соблюдение противоэпидемических мер. Они призывают граждан не нарушать карантин: использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности.

В то же время отмечается, что действия правоохранителей нацелены в первую очередь на превентивную работу.

Предыстория:

  • 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.
  • 19 ноября закон подписал президент Владимир Зеленский. 
  • С 21 ноября в Украине можно штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
  • Полицейские отмечают, что в первую очередь будут действовать превентивно. То есть сначала делают замечание, и только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя.

Украинская правда
Темы: полицияКиевкарантин


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