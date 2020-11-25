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За 4 дні наклали понад 2 тисячі штрафів за відсутність масок – Степанов

Середа, 25 листопада 2020, 09:49

За 21-24 листопада в Україні склали 2 111 постанов про накладання штрафів за відсутність у громадян протиепідемічних масок у громадських місцях. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на ранковому брифінгу 25 листопада 

Пряма мова: "Уже 4 дні, з суботи, з 21 листопада діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів – за неносіння масок у громадських місцях. За цей час було складено вже 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці. 

Усі ці дії покликані зберегти ваше здоров'я і здоров’я ваших близьких". 

Деталі: Степанов зазначив, що носіння масок обов'язкове у громадських місцях, якщо людина йде сама по вулиці - то в носінні маски необхідності немає. 

Теми: штрафиCovid-2019коронавірускарантинСтепанов


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