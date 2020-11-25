За 4 дня наложили более 2 тысяч штрафов за отсутствие масок – Степанов

За 21-24 ноября в Украине составили 2 111 постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан противоэпидемических масок в общественных местах.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на утреннем брифинге 25 ноября

Прямая речь: "Уже 4 дня, с субботы, с 21 ноября действует в нашей стране закон о наложении административной ответственности – штрафов – за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено уже 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте.

Все эти действия призваны сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких".

Детали: Степанов отметил, что ношение масок обязательно в общественных местах, если человек идет сам по улице – то в ношении маски необходимости нет.