Прем'єр заявив про певне покращення ситуації з COVID

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про деяке покращення ситуації з поширенням епідемії COVID-19 в Україні і прагнення вийти на "плато" у грудні за допомогою запроваджених обмежень.

Джерело: виступ Шмигаля на засіданні уряду

Пряма мова: "Наразі в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин "вихідного дня". Остаточну ефективність та результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення.

За даними операторів мобільного зв’язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину весною. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності.

Результатом усіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю захворілих на початок грудня.

Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні і за кількістю зайнятих ліжкомісць, і за кількістю захворілих. У нас фактично другий тиждень пішов, як стабілізувалася кількість хворих, які займають місця в лікарнях, на рівні 27-28 тисяч. Ми не рухаємося вгору, не перетинаємо відмітку в 30 тисяч – і це доволі позитивний і дуже об'єктивний результат".

Деталі: Прем'єр визнав, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення жорсткого карантину на зимові свята.

За його словами, в окремих містах завантаженість COVID-лікарень уже складає понад 90%, місць в окремих обласних центрах не вистачає – і людей везуть у районні лікарні.

Цьому передувало: 23 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарні для хворих на COVID заповнені приблизно на 52%: на той час були госпіталізовані в "інфекційки" 27 792 пацієнти, було ще 12 168 вільних ліжок, забезпечених киснем.

За словами голови МОЗ, для коронавірусних хворих підготували вже 53 445 ліжок (але з них киснем забезпечені лише 25 996 місць), а межову кількість оцінюють тепер у 90 тисяч ліжок.

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