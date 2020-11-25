Прем'єр заявив про певне покращення ситуації з COVID

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про деяке покращення ситуації з поширенням епідемії COVID-19 в Україні і прагненням вийти на "плато" за допомогою запроваджених обмежень.

Джерело: виступ Шмигаля на засіданні уряду

Пряма мова: "Наразі в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин "вихідного дня". Остаточну ефективність та результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення.

За даними операторів мобільного зв’язку така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину весною. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності.

Результатом всіх цих заходів має стати вихід на плато за кількістю захворілих на початок грудня. Певне покращення ситуації ми можемо бачити вже сьогодні і за кількістю зайнятих ліжкомісць і за кількістю захворілих".

Деталі: Прем'єр визнав, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята.