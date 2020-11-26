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Отруєння Навального: сліди "Новічка" знайшли не лише на пляшці з водою

Четвер, 26 листопада 2020, 05:45

Сліди хімічної отрути "Новічок", якою отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, виявили не лише на пляшці з водою, а й на інших речах. 

Джерело: відповідь уряду ФРН на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини"

Деталі: У відповіді на запит не вказується, де саме ще була знайдена речовина, лише підтверджується те, що вона була наявна не лише на пляшці із водою, про що повідомлялось раніше. 

Загалом представники правої партії поставили більше 70 запитань, багато із яких носять двояких характер. Зокрема їх цікавило, хто саме сплатив транпортацію Навального до Німеччини, хоча про це повідомлялось раніше, чи відомо походження коштів у фонду, який організував літак для опозиціонера, санкції проти Росії та інше. 

Передісторія:

  • Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
  • 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
  • Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
  • Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".

Теми: Навальний


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