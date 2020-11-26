Отруєння Навального: сліди "Новічка" знайшли не лише на пляшці з водою

Сліди хімічної отрути "Новічок", якою отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, виявили не лише на пляшці з водою, а й на інших речах.

Джерело: відповідь уряду ФРН на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини"

Деталі: У відповіді на запит не вказується, де саме ще була знайдена речовина, лише підтверджується те, що вона була наявна не лише на пляшці із водою, про що повідомлялось раніше.

Загалом представники правої партії поставили більше 70 запитань, багато із яких носять двояких характер. Зокрема їх цікавило, хто саме сплатив транпортацію Навального до Німеччини, хоча про це повідомлялось раніше, чи відомо походження коштів у фонду, який організував літак для опозиціонера, санкції проти Росії та інше.

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