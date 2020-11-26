Отравление Навального: следы "Новичка" нашли не только на бутылке с водой

Следы химического вещества "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, обнаружили не только на бутылке с водой, но и на других вещах.

Источник: ответ правительства ФРГ на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии"

Детали: В ответе на запрос не указывается, где именно еще было найдено вещество, только подтверждается то, что яд присутствовал не только на бутылке с водой, о чем сообщалось ранее.

В целом представители правой партии поставили более 70 вопросов, многие из которых носят двоякий характер. В частности их интересовало, кто именно оплатил транспортацию Навального в Германию, хотя об этом сообщалось ранее, известно ли происхождение средств у фонда, который организовал самолет для оппозиционера, будет ли санкции против России и прочее.

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