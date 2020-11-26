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Отравление Навального: следы "Новичка" нашли не только на бутылке с водой

Четверг, 26 ноября 2020, 04:45

Следы химического вещества "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, обнаружили не только на бутылке с водой, но и на других вещах.

Источник: ответ правительства ФРГ на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии"

Детали: В ответе на запрос не указывается, где именно еще было найдено вещество, только подтверждается то, что яд присутствовал не только на бутылке с водой, о чем сообщалось ранее.

В целом представители правой партии поставили более 70 вопросов, многие из которых носят двоякий характер. В частности их интересовало, кто именно оплатил транспортацию Навального в Германию, хотя об этом сообщалось ранее, известно ли происхождение средств у фонда, который организовал самолет для оппозиционера, будет ли санкции против России и прочее.

Предыстория:

  • Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
  • 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
  • Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
  • Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Навальный
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