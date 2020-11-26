Отравление Навального: следы "Новичка" нашли не только на бутылке с водой
Следы химического вещества "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, обнаружили не только на бутылке с водой, но и на других вещах.
Источник: ответ правительства ФРГ на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии"
Детали: В ответе на запрос не указывается, где именно еще было найдено вещество, только подтверждается то, что яд присутствовал не только на бутылке с водой, о чем сообщалось ранее.
В целом представители правой партии поставили более 70 вопросов, многие из которых носят двоякий характер. В частности их интересовало, кто именно оплатил транспортацию Навального в Германию, хотя об этом сообщалось ранее, известно ли происхождение средств у фонда, который организовал самолет для оппозиционера, будет ли санкции против России и прочее.
Предыстория:
- Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версии химического вещества группы "Новичок" - и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такой новой яда могла провести только российские спецслужбы.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального нервным агентом из группы "Новичок".