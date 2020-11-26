Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники

Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года.

Источник: собеседники УП в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к работе МОЗ

Детали: Источники близкие к Минздраву подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, однако указывают, что есть проблема с тем, кто станет новым министром, поскольку сейчас любой, кто зайдет на этот пост – по сути получит завершение карьеры, потому что из-за COVID хорошим министром быть не получится.

Сейчас кандидатом является нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко, у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром.

За его кандидатуру выступает, в частности заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Источник в окружении Зеленского: "Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении".

Предыстория: