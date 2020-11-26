Степанова планируют уволить до конца года. Думают, кем заменить - источники
Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года.
Источник: собеседники УП в окружении президента Владимира Зеленского и близкие к работе МОЗ
Детали: Источники близкие к Минздраву подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, однако указывают, что есть проблема с тем, кто станет новым министром, поскольку сейчас любой, кто зайдет на этот пост – по сути получит завершение карьеры, потому что из-за COVID хорошим министром быть не получится.
Сейчас кандидатом является нынешний главный санитарный врач Виктор Ляшко, у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром.
За его кандидатуру выступает, в частности заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Источник в окружении Зеленского: "Степанов, мы думали, классный менеджер. Но он, к примеру, дает поручения о доставке кислорода на области, а затем может это совсем не контролировать. Поэтому все делается как-то в ручном управлении".
Предыстория:
- Ранее УП со ссылкой на источник в Кабмине сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает назначать действующего председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, которую сейчас занимает Владислав Криклий.
- Еще в июле в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.