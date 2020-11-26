Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Директора Музею Революції Гідності викликали на допит

Четвер, 26 листопада 2020, 19:40
Директора Музею Революції Гідності викликали на допит
фото: Пошивайло у Facebook

Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит, який він сам запропонував, до Національної поліції.

Джерело: Пошивайло у Facebook

Пряма мова Пошивайла: "Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань.

Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол".

Деталі: Його викликали на 15:00 27 листопада.

 

Передісторія: 

  • 19 листопада до Музею Революції Гідності із обшуком прийшли правоохоронці.Слідчі дії проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ були залучені слідчими для оперативного супроводу.
  • Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
  • Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника. Він запевнив, що кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. За даними слідства, аванс склав 80%.
  • У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Євромайданполіціядопит
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: