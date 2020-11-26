Директора Музею Революції Гідності викликали на допит

Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит, який він сам запропонував, до Національної поліції.

Джерело: Пошивайло у Facebook

Пряма мова Пошивайла: "Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань.

Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол".

Деталі: Його викликали на 15:00 27 листопада.

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