Директора Музею Революції Гідності викликали на допит
Четвер, 26 листопада 2020, 19:40
Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит, який він сам запропонував, до Національної поліції.
Джерело: Пошивайло у Facebook
Пряма мова Пошивайла: "Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань.
Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол".
Деталі: Його викликали на 15:00 27 листопада.
Передісторія:
- 19 листопада до Музею Революції Гідності із обшуком прийшли правоохоронці.Слідчі дії проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ були залучені слідчими для оперативного супроводу.
- Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
- Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника. Він запевнив, що кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. За даними слідства, аванс склав 80%.
- У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.
Українська правда