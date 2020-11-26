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Директора Музею Революції Гідності викликали на допит

Четвер, 26 листопада 2020, 20:40
фото: Пошивайло у Facebook

Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайло викликали на допит, який він сам запропонував, до Національної поліції.

Джерело: Пошивайло у Facebook

Пряма мова Пошивайла: "Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних запитань.

Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол".

Деталі: Його викликали на 15:00 27 листопада.

 

Передісторія: 

  • 19 листопада до Музею Революції Гідності із обшуком прийшли правоохоронці.Слідчі дії проводила Нацполіція під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ були залучені слідчими для оперативного супроводу.
  • Правоохоронці підозрюють керівництво Музею Революції Гідності і приватне підприємство у зловживанні службовим становищем при використанні бюджетних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень.
  • Гендиректор музею Революції гідності Ігор Пошивайло заявив, що ситуація з арештом ділянки, відведеної під будівництво меморіалу Героїв Небесної сотні, "зробила заручниками" музей і генпідрядника. Він запевнив, що кошти, виділені на будівництво Меморіалу Героїв Небесної сотні, були перераховані підрядникам для закупівлі матеріалів. За даними слідства, аванс склав 80%.
  • У липні 2018 року Департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури видав припис про заборону будівництва "Музею Революції Гідності" на Інститутській.

Українська правда
Теми: Євромайданполіціядопит


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