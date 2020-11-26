Директора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос

Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию.

Источник: Пошивайло в Facebook

Прямая речь Пошивайло "Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов.

Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить в протокол".

Детали: Его вызвали на 15:00 27 ноября.

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