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Директора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос

Четверг, 26 ноября 2020, 20:40
фото: Пошивайло в Facebook

Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию.

Источник: Пошивайло в Facebook

Прямая речь Пошивайло "Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов.

Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить в протокол".

Детали: Его вызвали на 15:00 26 ноября.

 

Предыстория:

  • 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.
  • Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
  • Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика. Он заверил, что средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, были перечислены подрядчикам на приобретение материалов. По данным следствия, аванс составил 80%.
  • В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.

Украинская правда
Темы: Евромайданполициядопрос


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