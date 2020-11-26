Директора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос
Четверг, 26 ноября 2020, 19:40
Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию.
Источник: Пошивайло в Facebook
Прямая речь Пошивайло "Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов.
Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить в протокол".
Детали: Его вызвали на 15:00 27 ноября.
Предыстория:
- 19 ноября в Музей Революции Достоинства с обыском пришли правоохранители.Следственные действия проводила Нацполиция под процессуальным руководством столичной прокуратуры. Сотрудники СБУ были привлечены следователями для оперативного сопровождения.
- Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.
- Гендиректор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика. Он заверил, что средства, выделенные на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, были перечислены подрядчикам на приобретение материалов. По данным следствия, аванс составил 80%.
- В июле 2018 года Департамент спецрасследований Генеральной прокуратуры выдал предписание о запрете строительства "Музея Революции Достоинства" на Институтской.
Украинская правда