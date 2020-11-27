Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко назвав демократичні вибори "підлянкою"

П'ятниця, 27 листопада 2020, 12:47
Лукашенко назвав демократичні вибори підлянкою
Фото belta.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав демократичні вибори "підлістю", яку хочуть підкинути його країні.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка під час візиту в одну з лікарень з хворими на СOVID

Пряма мова: "Ви, напевно, помітили, що основний удар наших протестунів наноситься по президенту і вертикалі влади. Давай, демократія, всі повинні обиратися... Ми це проходили в період Горбачова. Ми ж обирали всіх – керівників підприємств, директорів. Ну що, довибирали? І країну втратили, і Союз розвалився. Нам цю підлість хочуть підкинути зараз".

Деталі: Разом з тим Лукашенко заявив, що виступає за внесення поправок до Конституції і переконаний в необхідності коригування повноважень президента, але його хвилює те, що "незнайомому президенту таку Конституцію віддавати не можна", тому що "буде біда".

За його словами, в Білорусі "дуже серйозна Конституція", таку ж "серйозну жорстку Конституцію, де від рішення президента залежить все", мають ще тільки "три просунутих держави – Казахстан, Росія" і Білорусь.

Лукашенко додав, що "треба створити нову Конституцію, але вигідну для країни, щоб потім країна не обвалилася".

Передісторія:

  • У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
  • Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією. 
  • Лукашенко ж заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що хоче інтенсифікувати "братерські" відносини з РФ.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоКонституціявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: