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Лукашенко назвал демократические выборы "подлянкой"

Пятница, 27 ноября 2020, 13:47
Фото belta.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал демократические выборы "подлянкой", которую хотят подкинуть его стране.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в одну из больниц с больными СOVID

Прямая речь: "Вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас".

Детали: Вместе с тем Лукашенко заявил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента, но его волнует то, что "незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя", потому что "будет беда".

По его словам, в Беларуси "очень серьезная Конституция", такую же "серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все", имеют еще только "три продвинутых государства – Казахстан, Россия" и Беларусь.

Лукашенко добавил, что "надо создать новую Конституцию, но выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась".

Передистория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Лукашенко же заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с РФ.

Темы: БеларусьЛукашенкоКонституциявиборы


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