Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал демократические выборы "подлянкой", которую хотят подкинуть его стране.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в одну из больниц с больными СOVID

Прямая речь: "Вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех – руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас".

Детали: Вместе с тем Лукашенко заявил, что выступает за внесение поправок в Конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента, но его волнует то, что "незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя", потому что "будет беда".

По его словам, в Беларуси "очень серьезная Конституция", такую же "серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все", имеют еще только "три продвинутых государства – Казахстан, Россия" и Беларусь.

Лукашенко добавил, что "надо создать новую Конституцию, но выгодную для страны, чтобы потом страна не обвалилась".

Передистория: