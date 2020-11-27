Лукашенко заявив, що не буде президентом при новій конституції
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нову конституцію пише не під себе, оскільки при ній президентом вже не буде.
Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка під час візиту в одну з лікарень з хворими на СOVID
Пряма мова: "Ніяку конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся, спокійно це переносьте".
Деталі: За словами Лукашенка, він ніколи не допустить, щоб, "приймаючи нову конституцію, хтось сфальшував або потім вибори за новою конституцією хтось сфабрикував", навіть "якщо буде знати, що це буде не те, що він хоче" .
Він також додав, що "білоруський народ повинен пройти те, що він повинен пройти, – і краще зараз, без війни, гірше, якщо цю війну підкинуть".
Передісторія:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.
- Лукашенко ж заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що хоче інтенсифікувати "братерські" відносини з РФ.