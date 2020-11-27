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Лукашенко заявив, що не буде президентом при новій конституції

П'ятниця, 27 листопада 2020, 15:18
Фото BelTA

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нову конституцію пише не під себе, оскільки при ній президентом вже не буде.

Джерело: БЕЛТА з посиланням на заяву Лукашенка під час візиту в одну з лікарень з хворими на СOVID

Пряма мова: "Ніяку конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся, спокійно це переносьте".

Деталі: За словами Лукашенка, він ніколи не допустить, щоб, "приймаючи нову конституцію, хтось сфальшував або потім вибори за новою конституцією хтось сфабрикував", навіть "якщо буде знати, що це буде не те, що він хоче" .

Він також додав, що "білоруський народ повинен пройти те, що він повинен пройти, – і краще зараз, без війни, гірше, якщо цю війну підкинуть".  

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Теми: ЛукашенкоБілоконьКонституція


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