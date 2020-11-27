Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новую конституцию пишет не под себя, поскольку при ней президентом уже не будет.

Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в одну из больниц с больными СOVID

Прямая речь: "Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите".

Детали: По словам Лукашенко, он никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал", даже "если будет знать, что это будет не то, что он хочет".

Он также добавил, что "белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти, – и лучше сейчас, без войны, хуже, если эту войну подкинут".

Передистория: