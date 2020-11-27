Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новую конституцию пишет не под себя, поскольку при ней президентом уже не будет.
Источник: БЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в одну из больниц с больными СOVID
Прямая речь: "Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите".
Детали: По словам Лукашенко, он никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал", даже "если будет знать, что это будет не то, что он хочет".
Он также добавил, что "белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти, – и лучше сейчас, без войны, хуже, если эту войну подкинут".
Передистория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
- Лукашенко же заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с РФ.