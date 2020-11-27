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Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции

Пятница, 27 ноября 2020, 14:18
Лукашенко заявил, что не будет президентом при новой конституции
Фото BelTA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новую конституцию пишет не под себя, поскольку при ней президентом уже не будет.

ИсточникБЕЛТА со ссылкой на заявление Лукашенко во время визита в одну из больниц с больными СOVID

Прямая речь: "Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите".

Детали: По словам Лукашенко, он никогда не допустит, чтобы, "принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал", даже "если будет знать, что это будет не то, что он хочет".

Он также добавил, что "белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти, – и лучше сейчас, без войны, хуже, если эту войну подкинут".

Передистория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Лукашенко же заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что хочет интенсифицировать отношения с РФ.

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Темы: ЛукашенкоБилоконьКонституция
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