Рада зареєструвала законопроєкт, який гарантує посаду Ситнику
П'ятниця, 27 листопада 2020, 20:27
У парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
Джерело: законопроєкт №4437
Деталі: Його ініціатором є прем’єр Денис Шмигаль і низка нардепів.
Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього законопроєкту дозволить виконати скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, а також забезпечити безперервність діяльності НАБУ.
Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету
Нагадаємо:
- 26 листопада Кабмін підтримав законопроєкт, який гарантує роботу директора НАБУ Артема Ситника.
- 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
Українська правда