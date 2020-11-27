Рада зареєструвала законопроєкт, який гарантує посаду Ситнику

У парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Джерело: законопроєкт №4437

Деталі: Його ініціатором є прем’єр Денис Шмигаль і низка нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього законопроєкту дозволить виконати скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, а також забезпечити безперервність діяльності НАБУ.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету

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