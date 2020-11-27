Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада зареєструвала законопроєкт, який гарантує посаду Ситнику

П'ятниця, 27 листопада 2020, 20:27

У парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Джерело: законопроєкт №4437

Деталі: Його ініціатором є прем’єр Денис Шмигаль і низка нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього законопроєкту дозволить виконати скандальне рішення КСУ від 27 жовтня, а також забезпечити безперервність діяльності НАБУ.

Наразі законопроєкт направлено на розгляд Комітету

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Верховна РадаНАБУСитник


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

ОновленоЗеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Данілов анонсував рішення РНБО щодо Донбасу

Чи буде повний локдаун, знатимемо за тиждень – ОП

Усі новини...
Верховна Рада
Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді
Хворий на COVID Разумков скликає глав фракцій, прем'єра і ОП на нараду
Пакет підтримки бізнесу Рада має ухвалити якнайшвидше – ОП
Останні новини
20:27
Рада зареєструвала законопроєкт, який гарантує посаду Ситнику
20:14
У Москві засудили ексголову "Нафтогазу" Бакая
19:56
Трамп: Байден зайде в Білий дім, тільки якщо доведе справжність голосів
19:40
У потягах продаватимуть чай та каву вперше за пів року
19:22
Половину населення у ЄС і США провакцинують до квітня-травня 2021 року – прогноз
19:01
В Італії 827 померлих за добу, але темпи госпіталізацій уповільнилися
18:55
Поблизу Тегерана в перестрілці вбили "батька" ядерної програми Ірану
18:42
НБУ третій тиждень поспіль не проводить інтервенцій на міжбанку
18:36
фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини
18:16
Закриття міжбанку: гривня ослабла
Усі новини...