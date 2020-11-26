Уряд підтримав законопроєкт, який гарантує Ситнику посаду директора НАБУ

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує роботу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до внесення змін до законодавства, як цього вимагає рішення Конституційного суду.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська на засіданні Кабміну

Пряма мова Малюськи: "Прошу підтримати законопроєкт щодо змін в НАБУ. Його мета – забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції після набрання чинности рішення КСУ. Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу-кво до набрання чинності закону, який впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС.

Тобто, це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ"

Деталі: Проєкт змін до закону про НАБУ підтримали одноголосно.

Уряд подасть до Ради зміни до відповідного закону.

В уряді зазначили, що змінами до законодавства про НАБУ зміцнюють антикорупційну архітектуру.

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