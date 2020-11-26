Уряд підтримав законопроєкт, який гарантує Ситнику посаду директора НАБУ
Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує роботу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до внесення змін до законодавства, як цього вимагає рішення Конституційного суду.
Джерело: міністр юстиції Денис Малюська на засіданні Кабміну
Пряма мова Малюськи: "Прошу підтримати законопроєкт щодо змін в НАБУ. Його мета – забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції після набрання чинности рішення КСУ. Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу-кво до набрання чинності закону, який впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС.
Тобто, це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ"
Деталі: Проєкт змін до закону про НАБУ підтримали одноголосно.
Уряд подасть до Ради зміни до відповідного закону.
В уряді зазначили, що змінами до законодавства про НАБУ зміцнюють антикорупційну архітектуру.
Передісторія:
- 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
- У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.
- У жовтні Окружний адмінсуд Києва, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановив термін для виконання рішення - 1 місяць.
- У НАБУ зазначили, що після скандального рішення КС 27 жовтня, призначення керівника бюро і його аудит будуть поза законом