Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд підтримав законопроєкт, який гарантує Ситнику посаду директора НАБУ

Четвер, 26 листопада 2020, 18:38
Уряд підтримав законопроєкт, який гарантує Ситнику посаду директора НАБУ
фото: набу

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який гарантує роботу директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника до внесення змін до законодавства, як цього вимагає рішення Конституційного суду.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська на засіданні Кабміну

Пряма мова Малюськи: "Прошу підтримати законопроєкт щодо змін в НАБУ. Його мета – забезпечити процедурні гарантії нормальної роботи інституції після набрання чинности рішення КСУ. Ми нічого радикально не змінюємо, проте забезпечуємо збереження статусу-кво до набрання чинності закону, який впровадить новий порядок призначення директора НАБУ відповідно до рішення КС.

Тобто, це перехідний закон, який спрямований на забезпечення стабільної роботи НАБУ"

Деталі: Проєкт змін до закону про НАБУ підтримали одноголосно.

Уряд подасть до Ради зміни до відповідного закону.

В уряді зазначили, що змінами до законодавства про НАБУ зміцнюють антикорупційну архітектуру.

Передісторія: 

  • 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
  • У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.
  • У жовтні Окружний адмінсуд Києва, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників, для виконання рішення КС. Суд встановив термін для виконання рішення - 1 місяць.
  • У НАБУ зазначили, що після скандального рішення КС 27 жовтня, призначення керівника бюро і його аудит будуть поза законом

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівНАБУСитникКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: