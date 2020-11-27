Рада зарегистрировала законопроект, который гарантирует должность Сытнику
Пятница, 27 ноября 2020, 19:27
В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Источник: законопроект №4437
Детали: Его инициатором является премьер Денис Шмыгаль и ряд нардепов.
Согласно пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит выполнить скандальное решение КСУ от 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности НАБУ.
Напомним:
- 26 ноября Кабмин поддержал законопроект, гарантирующий работу директора НАБУ Артема Сытника.
- 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
Украинская правда