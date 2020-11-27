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Рада зарегистрировала законопроект, который гарантирует должность Сытнику

Пятница, 27 ноября 2020, 20:27

В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: законопроект №4437

Детали: Его инициатором является премьер Денис Шмыгаль и ряд нардепов.

Согласно пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит выполнить скандальное решение КСУ от 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности НАБУ.

Напомним:

  • 26 ноября Кабмин поддержал законопроект, гарантирующий работу директора НАБУ Артема Сытника.
  • 28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаНАБУСытник


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