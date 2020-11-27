Рада зарегистрировала законопроект, который гарантирует должность Сытнику

В парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: законопроект №4437

Детали: Его инициатором является премьер Денис Шмыгаль и ряд нардепов.

Согласно пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит выполнить скандальное решение КСУ от 27 октября, а также обеспечить непрерывность деятельности НАБУ.

Напомним: