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Степанов одужав від COVID-19

Субота, 28 листопада 2020, 09:17
Степанов одужав від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов одужав від COVID-19.

Джерело: брифінг Степанова у суботу

Деталі: Міністр провів щоденний брифінг у будівлі МОЗ, а не з дому, як у попередні дні, коли він перебував на самоізоляції, та повідомив про своє одужання.

Пряма мова: "Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося".

Деталі: Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на COVID-19 або інші хвороби.

Що передувало: Очільник МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що в нього виявлено коронавірус і він перебуває на самоізоляції вдома.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановкоронавірус
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