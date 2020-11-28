Степанов одужав від COVID-19
Субота, 28 листопада 2020, 10:17
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов одужав від COVID-19.
Джерело: брифінг Степанова у суботу
Деталі: Міністр провів щоденний брифінг у будівлі МОЗ, а не з дому, як у попередні дні, коли він перебував на самоізоляції, та повідомив про своє одужання.
Пряма мова: "Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося".
Деталі: Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на COVID-19 або інші хвороби.
Що передувало: Очільник МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що в нього виявлено коронавірус і він перебуває на самоізоляції вдома.
Катерина Тищенко, УП