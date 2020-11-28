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Степанов выздоровел от COVID-19

Суббота, 28 ноября 2020, 10:17

Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от COVID-19.

Источник: брифинг Степанова в субботу

Детали: Министр провел ежедневный брифинг в здании Минздрава, а не из дома, как в предыдущие дни, когда он находился на самоизоляции, и сообщил о своем выздоровлении.

Прямая речь: "Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло".

Детали: Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.

Что предшествовало: Глава Минздрава Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции дома.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Степановкоронавирус


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