Степанов выздоровел от COVID-19
Суббота, 28 ноября 2020, 09:17
Министр здравоохранения Максим Степанов выздоровел от COVID-19.
Источник: брифинг Степанова в субботу
Детали: Министр провел ежедневный брифинг в здании Минздрава, а не из дома, как в предыдущие дни, когда он находился на самоизоляции, и сообщил о своем выздоровлении.
Прямая речь: "Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло".
Детали: Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.
Что предшествовало: Глава Минздрава Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции дома.
Катерина Тищенко, УП