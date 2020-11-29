Головні новини суботи і ночі: ОП про падіння економіки за рік, обмін полоненими

В Офісі президента повідомили, що очікування падіння економіки за 2020 рік "будуть не такими поганими", обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО — актуальні новини 28 листопада.

Про економіку України

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.

Про обмін полоненими

Співрозмовник російського видання РБК, близький до переговорного процесу з російської сторони, заявив, що до Нового року обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО не буде.

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Про інші важливі новини

Сім'я, друзі та колеги вбитого у Києві журналіста Павла Шеремета створили благодійний фонд його імені "Свобода і солідарність", сайт якого почав працювати в день народження журналіста, 28 листопада. Головою фонду є мати журналіста.

Фонд імені Павла Шеремета планує щорічно видавати премію найкращим журналістам Білорусі, України та Росії – країн, де жив і працював журналіст. Також фонд планує призначити іменну стипендію для талановитих студентів журфаків трьох країн.

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