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Головні новини суботи і ночі: ОП про падіння економіки за рік, обмін полоненими

Неділя, 29 листопада 2020, 07:00

В Офісі президента повідомили, що очікування падіння економіки за 2020 рік "будуть не такими поганими", обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО — актуальні новини 28 листопада.

Про економіку України

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що падіння економіки за 2020 рік не має бути більше 5%.

Про обмін полоненими

Співрозмовник російського видання РБК, близький до переговорного процесу з російської сторони, заявив, що до Нового року обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО не буде.

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Про інші важливі новини

Сім'я, друзі та колеги вбитого у Києві журналіста Павла Шеремета створили благодійний фонд його імені "Свобода і солідарність", сайт якого почав працювати в день народження журналіста, 28 листопада. Головою фонду є мати журналіста.

Фонд імені Павла Шеремета планує щорічно видавати премію найкращим журналістам Білорусі, України та Росії – країн, де жив і працював журналіст. Також фонд планує призначити іменну стипендію для талановитих студентів журфаків трьох країн.

Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявив, що Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

У Росії влада звернувся до розробників і компаній з пропозицією створити вітчизняну альтернативу YouTube.

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Теми: Донбасокупаціяекономіка
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