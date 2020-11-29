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Главные новости субботы и ночи: ОП о падении экономики за год, обмен пленными

Воскресенье, 29 ноября 2020, 08:00

В Офисе президента сообщили, что ожидания падения экономики в 2020 году "будут не такими плохими", обмен пленными между Киевом и ОРДЛО — актуальные новости 28 ноября.

Об экономике Украины

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что падение экономики 2020 года не должно быть более 5%.

Об обмене

Собеседник российского издания РБК, близкий к переговорному процессу с российской стороны, заявил, что до Нового года обмена пленными между Киевом и ОРДЛО не будет.

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О других важных новостях

Семья, друзья и коллеги убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета создали благотворительный фонд его имени "Свобода и солидарность", сайт которого начал работать в день рождения журналиста, 28 ноября. Председателем фонда является мать журналиста.

Фонд имени Павла Шеремета планирует ежегодно выдавать премию лучшим журналистам Беларуси, Украины и России – странах, где жил и работал журналист. Также фонд планирует назначить именную стипендию для талантливых студентов журфаков трех стран.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

В России власти обратился к разработчикам и компаниям с предложением создать отечественную альтернативу YouTube.

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Темы: Донбассоккупацияэкономика


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