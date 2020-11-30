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Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні

Понеділок, 30 листопада 2020, 08:19
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили платформу, щоб подолати кризи в Україні

Колишній глава Ради безпеки і оборони Олександр Данилюк, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявили про створення платформи для виходу України із криз.

Джерело: Заява, яка є у розпорядженні "Української правди"

Дослівно: "Сьогоднішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення. Українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, що підміняють конкретні дії...

Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових  державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об’єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити.

 Нашими пріоритетами ми визначили напрями, які є критичними для розвитку України та в яких наразі відбувається найбільший регрес: національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція".

Деталі: У заяві вказується, що наразі Україна на фоні війни переживає низку криз: економічну, фінансову, пандемічну. Водночас немає стратегії розвитку держави, а наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що "запустить незворотні процеси втрати державності". 

Підписанти вказують, що відкриті до співпраці з однодумцями заради результату.

Передісторія:

  • Клімкін був главою МЗС при попередньому президенті Петру Порошенко.
  • В березні 2020 року Верховна Рада звільнила генерального прокурора Руслана Рябошапку. 
  • Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у вересні 2019 року.

Українська правда

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Теми: КлімкінРябошапкаОлександр Данилюк
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