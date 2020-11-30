Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні

Колишній глава Ради безпеки і оборони Олександр Данилюк, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявили про створення платформи для виходу України із криз.

Джерело: Заява, яка є у розпорядженні "Української правди"

Дослівно: "Сьогоднішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення. Українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, що підміняють конкретні дії...

Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об’єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити.

Нашими пріоритетами ми визначили напрями, які є критичними для розвитку України та в яких наразі відбувається найбільший регрес: національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція".

Деталі: У заяві вказується, що наразі Україна на фоні війни переживає низку криз: економічну, фінансову, пандемічну. Водночас немає стратегії розвитку держави, а наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що "запустить незворотні процеси втрати державності".

Підписанти вказують, що відкриті до співпраці з однодумцями заради результату.

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