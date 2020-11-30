Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине

Понедельник, 30 ноября 2020, 09:19

Бывший глава Совета безопасности и обороны Александр Данилюк, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка и бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявили о создании платформы для выхода Украины из кризисов.

Источник: Заявление, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Сегодняшняя власть не в силах предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, подменяют конкретные действия...

Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной воплотить.

Нашими приоритетами мы определили направления, которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция".

Детали: В заявлении указывается, что сейчас Украина на фоне войны переживает ряд кризисов: экономический, финансовый, пандемический. В то же время у государства нет стратегии развития, а нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который "запустит необратимые процессы потери государственности".

Подписанты указывают, что открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата.

Предистория:

  • Климкин был главой МИД при предыдущем президенте Петре Порошенко.
  • В марте 2020 года Верховная Рада уволила генерального прокурора Руслана Рябошапку.
  • Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в сентябре 2019 года.

Темы: КлимкинРябошапкаАлександр Данилюк


powered by lun.ua
Главное сегодня

После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса

Байден окружит себя в Белом доме исключительно женщинами-коммуникаторами

Военные сорвали попытку вражеской ДРГ заминировать украинские позиции

Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП

Мэром Черновцов будет бизнесмен и экс-депутат облсовета Кличук – экзит-пол

Из-за трагедии на Львовщине проверят больницы по всей Украине

Все новости...
Климкин
Климкин считает, что ЕС не станет сразу приостанавливать безвиз
Климкин: Медведчука в "минский процесс" пригласил Порошенко, они не раз виделись
Климкин о "разоблачении" Жвании: Это довольно смешно
Последние новости
09:54
Украина может получить план действий по членству в НАТО в 2023 году – эксперт
09:51
ЦИК озвучил явку на выборах мэра Черновцов
09:34
Премьер Хорватии изолировался после положительного теста на коронавирус у жены
09:23
Разумков преодолел COVID, в понедельник будет в Раде
09:19
Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине
09:11
Официальный курс: гривна ослабевает
08:40
НАТО готовится дать Грузии План действий для членства, решение еще не принято
08:23
После выходных в Украине обнаружили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса
08:18
В Англии число новых заражений за время локдауна снизилось на 30%
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: трагедия на Львовщине, "интеллектуальный локдаун"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!