Климкин, Данилюк и Рябошапка создали "платформу", чтобы преодолеть кризисы в Украине

Бывший глава Совета безопасности и обороны Александр Данилюк, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка и бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявили о создании платформы для выхода Украины из кризисов.

Источник: Заявление, которое есть в распоряжении "Украинской правды"

Дословно: "Сегодняшняя власть не в силах предложить обществу адекватные решения. Украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, подменяют конкретные действия...

Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формирования команды, способной воплотить.

Нашими приоритетами мы определили направления, которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция".

Детали: В заявлении указывается, что сейчас Украина на фоне войны переживает ряд кризисов: экономический, финансовый, пандемический. В то же время у государства нет стратегии развития, а нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который "запустит необратимые процессы потери государственности".

Подписанты указывают, что открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата.

Предистория: