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Разумков подолав COVID, у понеділок буде в Раді

Понеділок, 30 листопада 2020, 08:23
Разумков подолав COVID, у понеділок буде в Раді
Фото з Facebook Разумкова

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після двотижневої хвороби отримав негативний тест на коронавірус і повертається до роботи у Верховній Раді.

Джерело: Разумков у Facebook, речник Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!"

Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!

Опубліковано Дмитром Разумковим Неділя, 29 листопада 2020 р.

Деталі: Як повідомила Туній "Українській правді", Разумков буде присутній у парламенті вже 30 листопада і після засідання погоджувальної ради дасть брифінг.

Передісторія: 

  • 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
  • 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19. 
  • 26 листопада Разумков повідомив, що після 2 тижнів самоізоляції через коронавірус, залишатиметься вдома і надалі, оскільки його другий тест на COVID також позитивний.
  • За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитрокоронавірусВерховна Рада
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