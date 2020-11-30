Разумков подолав COVID, у понеділок буде в Раді

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після двотижневої хвороби отримав негативний тест на коронавірус і повертається до роботи у Верховній Раді.

Джерело: Разумков у Facebook, речник Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!"

Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку! Опубліковано Дмитром Разумковим Неділя, 29 листопада 2020 р.

Деталі: Як повідомила Туній "Українській правді", Разумков буде присутній у парламенті вже 30 листопада і після засідання погоджувальної ради дасть брифінг.

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