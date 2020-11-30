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Разумков преодолел COVID, в понедельник будет в Раде

Понедельник, 30 ноября 2020, 08:23
Разумков преодолел COVID, в понедельник будет в Раде
Фото з Facebook Разумкова

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после двухнедельной болезни получил отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе в Верховной Раде.

Источник: Разумков в Facebook, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!"

Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку!

Опубліковано Дмитром Разумковим Неділя, 29 листопада 2020 р.

Детали: Как сообщила Туний "Украинской правде", Разумков будет присутствовать в парламенте уже 30 ноября и после заседания согласительного совета даст брифинг.

Предыстория:

  • 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
  • 12 ноября у первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука подтвердили заболевание на COVID-19.
  • 26 ноября Разумков сообщил, что после 2 недель самоизоляции из-за коронавируса, будет оставаться дома и в дальнейшем, поскольку его второй тест на COVID также положительный.
  • За время пандемии более 70 депутатов Верховной Рады заразились коронавирусом, то есть каждый шестой.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийкоронавирусВерховная Рада
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