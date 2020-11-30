Разумков преодолел COVID, в понедельник будет в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после двухнедельной болезни получил отрицательный тест на коронавирус и возвращается к работе в Верховной Раде.

Источник: Разумков в Facebook, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!"

Добрий ранок! Нарешті знову звичний робочий графік! Ще раз усім дякую за щиру підтримку! Опубліковано Дмитром Разумковим Неділя, 29 листопада 2020 р.

Детали: Как сообщила Туний "Украинской правде", Разумков будет присутствовать в парламенте уже 30 ноября и после заседания согласительного совета даст брифинг.

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