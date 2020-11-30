Голови фракцій, Разумков і ОП зібрались на нараду: є три основні питання

Вранці 30 листопада у Верховній Раді проходить нарада керівництва парламенту та голів фракцій за участю керівників Офісу президента.

Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Геращенко: "Триває нарада керівництва ВР і лідерів фракцій, за участі керівництва ОП. Головні теми – закони на підтримку бізнесу, вирішення проблеми ФОП, повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування".

Пряма мова Железняка: "Поки графік Ради залишається таким же. Додаткові питання – в режимі позачергового засідання. Бюджет також: або через один пленарний тиждень, або позачергове з 7 грудня.

Закони президента про підтримку бізнесу. Швидше за все ad hoc процедура на цьому тижні, щоб дати можливість Кабміну якнайшвидше впровадити компенсацію. Закон про РРО. Знову все пішли думати.

Закони щодо відновлення антикорупційної інфраструктури. Сподіваюся, буде знайдений компроміс по №4434. Вийде комітетський закон "-д". І теж треба поспішати за процедурою ad hoc ".

Деталі: Геращенко відзначила, що нараду веде спікер Ради Дмитро Разумков, який уже подолав коронавірус. Його заступник Руслан Стефанчук ще перебуває на самоізоляції.

За словами Железняка, на нараді також присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Юлія Ковалів.

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