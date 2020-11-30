Голови фракцій, Разумков і ОП зібрались на нараду: є три основні питання
Вранці 30 листопада у Верховній Раді проходить нарада керівництва парламенту та голів фракцій за участю керівників Офісу президента.
Джерело: співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова Геращенко: "Триває нарада керівництва ВР і лідерів фракцій, за участі керівництва ОП. Головні теми – закони на підтримку бізнесу, вирішення проблеми ФОП, повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування".
Пряма мова Железняка: "Поки графік Ради залишається таким же. Додаткові питання – в режимі позачергового засідання. Бюджет також: або через один пленарний тиждень, або позачергове з 7 грудня.
Закони президента про підтримку бізнесу. Швидше за все ad hoc процедура на цьому тижні, щоб дати можливість Кабміну якнайшвидше впровадити компенсацію. Закон про РРО. Знову все пішли думати.
Закони щодо відновлення антикорупційної інфраструктури. Сподіваюся, буде знайдений компроміс по №4434. Вийде комітетський закон "-д". І теж треба поспішати за процедурою ad hoc ".
Деталі: Геращенко відзначила, що нараду веде спікер Ради Дмитро Разумков, який уже подолав коронавірус. Його заступник Руслан Стефанчук ще перебуває на самоізоляції.
За словами Железняка, на нараді також присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Юлія Ковалів.
Передісторія:
- У суботу відбулася нарада голів парламентських фракцій за участю спікера Ради Дмитра Разумкова, прем’єра Дениса Шмигаля та керівництва Офісу президента.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання можливого локдауну на нараді керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій у суботу не обговорювалося, а за словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, це питання "обговорювали, навіть графіки бачили".
- Арахамія та Железняк також розповіли про інші підсумки наради.
- На ранок 30 листопада була запланована чергова нарада голів фракцій Верховної Ради.